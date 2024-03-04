İstanbul'da korkunç kaza! Kadın sürücünün şans eseri burnu bile kanamadı

Olay saat 14.30 sularında, Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. 34 ELM 829 plakalı aracı kullanan Elif Bilen isimli 45 yaşındaki sürücü, bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol ortasındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yan yattı. Kaza soncu kadın sürücü, aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler olay yerine gelirken vatandaşlar da kadın sürücüyü sıkıştığı araçtan kurtardı.

ARAÇ TAKLA ATTI, SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI

Şoka girdiği öğretilen kadın yol kenarına oturtulurken, sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtulan kadının kontrollerini yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kadın kontrolleri sonucu ayakta taburcu edildi. İtfaiye ekipleri ise olay yerinde önlem alırken, polis ekipleri de çalışma yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Büyük bir ses duyduk, yanına koştuk. Araç takla atmıştı. Ardından diğer arabalar durdu ve kadını içeriden çıkarmaya çalıştılar. Sürücü şoktaydı, çok korkmuştu. Sonrasında benzin aktığı için yangın çıkmaması adına aküyü kapattılar. Önce ambulans olay yerine geldi. Ambulansa almak istediler ancak sürücü iyi olduğunu söyledi ve yatmak istemedi. Ardından itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kadın çok şoka girdi. Sürekli arabaya bakıp onu düşünüyordu” dedi.

Öte yandan kaza sonrası şoka giren kadın, uzun süre aracına bakarak hüngür hüngür ağladı. Motosikletli çiftin bir an olsun yalnız bırakmadığı Elif Bilen, kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen yakınlarına sarılan kadın ardından yakının aracına bindi. Polis ekiplerini çalışması sonrası otomobil, çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.