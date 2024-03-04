Kayseri'de korkunç olay! Fırındaki silahlı kavga ölümle bitti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gündüz saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi. Olayın yaşandığı yer, Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırın oldu.

Fırında, O.T. ile L.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, O.T. ve L.T. tabancayla birbirlerine ateş etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan L.T. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

L.T. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

O.T'nin cenazesi ise incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir süre fırında bekleyen O.T'nin daha sonra iki tabancayla L.T'ye ateş ederek bacağından vurması, L.T'nin de tabancayla bir süre O.T'ye ateş etmesi yer alıyor. Görüntülere, bacağından yaralanan L.T'nin bir süre yerde yatan O.T'nin başında telefonla konuşması ve kavga sırasında fırında bulunan bir anne ve çocuğunun yaşadığı korku da yansıdı.