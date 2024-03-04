Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ı ziyaret etti!

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi ziyaret eden ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü'ne de ziyaret gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu, ziyaret için Sarıyer'de bulunan Galatasaray'ın stadı RAMS Park'a gitti. RAMS Park'ta Ekrem İmamoğlu'nu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karşıladı.

Ekrem İmamoğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un markaları 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

İmamoğlu, Özbek'le güzel ve verimli bir buluşma gerçekleştiğini dile getirerek, "Elbette ki seçim süreciyle ilgili de bugüne kadar yaptıklarımız gibi, bundan sonra yapacaklarımız da dahil olmak üzere kendisiyle bilgilerimizi paylaştık. Her şeyin hayırlısı. Galatasaray Kulübümüze başarılar. Şehrimiz için de hayırlısı olsun." dedi.

Dursun Özbek de Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, başkan olarak yaklaşık 1,5 seneyi aşkın süredir görevde olduğunu, bu süreçte Galatasaray açısından ilişkilerin son derece iyi olduğunu dile getirdi.

31 Mart'taki yerel seçimlere de değinen Özbek, "İstanbul için en hayırlısını diliyorum. Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları, özellikle sportif manada hem 2027 Avrupa Oyunları hem de 2036 Olimpiyat şehri olarak müracaatımız var. Çok yoğun çalışmayı gerektiriyor. Şimdi 31 Mart geliyor, Sayın Başkanım. İnşallah Türkiye için, İstanbul için hayırlı bir sonuç çıkacak." diye konuştu.

Dursun Özbek, İmamoğlu'na kravat hediye ettiğini de aktardı. Ekrem İmamoğlu'na ayrıca üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.

Bir basın mensubunun, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kulübe yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamaları ve Kurum ile beraber çektirdiği fotoğrafı anımsatarak, "Siyasi renginizi belli ediyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Özbek, şunları kaydetti: