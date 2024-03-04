Derbide gülen taraf Galatasaray! Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Zirvede Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük bir şampiyonluk yarışı verilirken 28. hafta önemli bir derbiye sahne oldu. Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda haftaya lider giren Galatasaray'ı ağırladı.

Galatasaray, zorlu derbinin 2. dakikasında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, devre arasına da bu skorla önde girdi. Müsabakada net pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, rakibinin gol bulmasını izin vermedi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, zorlu Beşiktaş deplasmanındaki 1-0'lık sonuçla ligdeki 24. galibiyetini aldı. Ligde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi de bulunan Cimbom, puanını 75'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

MUSLERA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı. Uruguaylı kaleci, 60. dakikada Al-Musrati'nin serbest vuruşunda çok sert gelen topu önlemeyi başardı. Muslera, 62. dakikada ise Rachid Ghezzal'in ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda çıkardığı şutta iyi bir refleks göstererek topu kornere çeldi. Muslera, yaptığı kurtarışlarla takımının skor üstünlüğünü korumasını sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu sezon 15 lig maçında kalesini gole kapattı.

DERBİLERDE DEVLEŞMEYE DEVAM EDİYOR

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 11. müsabakaya çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 16 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 9 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

TÜPRAŞ STADI'NDA İLK GALİBİYET

Zorlu derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş'ın yenilenen stadında ilk kez 3 puan aldı.

Sarı-kırmızılı takım, yenilenerek 2016-2017 sezonunda hizmete giren Tüpraş Stadı'ndaki ilk 7 lig maçında bir beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu stattaki 9. derbisinde ilk galibiyetini elde etti.

BEŞİKTAŞ 46 PUANDA KALDI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, bu sonucun ardından 46 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati, ilk golünü kendi kalesine attı. Derbinin 2. dakikasında Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa kafayla müdahale eden siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına attı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçerek maçı bu skorla kazanmasını bildi.

BEŞİKTAŞ DERBİLERDE KAYIP

Beşiktaş bu sezon oynadığı 3. derbiden de puansız ayrıldı.

İlk derbisinde Galatasaray'a, RAMS Park'ta 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de ağırladığı Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, bu sezon kendi evinde oynadığı ikinci derbide de rakibine mağlup oldu.

OMAR COLLEY ATILDI, CENK TOSUN ISLIKLANDI

Beşiktaş'ta Omar Colley, 88. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından, 90. dakikada VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlarla Cenk Tosun arasındaki soğuk rüzgarlar derbide de devam etti. Bu sezon zaman zaman eleştirilen tecrübeli oyuncu 80. dakikada yerini Jackson Muleka'ya bırakırken siyah-beyazlı taraftarlar Cenk Tosun'u ıslıkladı.

DERBİDE KALESİNİ SAVUNAMADI

Ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, derbide kalesinde gol görmeye engel olamadı.

Siyah-beyazlı ekip 1-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından oynadığı Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında gol yemezken 6 gol kaydetti.

Beşiktaş ayrıca ligde 4 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.