ABD'lileri Afganistan'dan kovan Taliban uyuşturucuya da geçit vermiyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu üssü haline getirdiği Afganistan'da yönetimi alan Taliban, uyuşturucu üretimiyle mücadelesini sürdürüyor. Haşhaş ekimini ve ticaretini yasaklayan Afganistan yönetimi, haşhaş ekili tarlaları yok etmeye devam ediyor.

ABD işgali altındaki Afganistan'da haşhaş ekimi ve uyuşturucu üretimi, en büyük sorunlardan biriydi. Afganistan'da üretilen afyon, küresel tedarikin yüzde 80 ila 85'ine denk geliyordu. 15 Ağustos 2021'de ABD güçlerini ülkesinden kovan Taliban yönetimi, Nisan 2022'de haşhaş dahil "sarhoşluk veren her türlü uyuşturucu ham maddesi"nin ekimini, kullanımını ve ticaretini yasakladı, ardından da sıkı tedbirler aldı. Ülke genelinde haşhaş ekili binlerce hektarlık tarla, Taliban yönetimi görevlilerince yok edildi ve nihayetinde bu yöndeki çabalar sonuç verdi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Kasım 2023 raporunda Afganistan'da haşhaş ekimi ve afyon üretiminin 2022'ye göre yüzde 95 gerilediğini açıkladı.

AFGANİSTAN'IN HAŞHAŞ İLE MÜCADELESİ

Söz konusu yasak ve sıkı tedbirlere rağmen ülkede, hala gizlice haşhaş ekmeye devam eden çiftçiler bulunuyor. Kimi çiftçiler tarlalarının etrafına duvarlar örerek tarlayı görevlilerden gizlemeye çalışıyor. Afganistan vilayetlerinde haşhaş ekili tarla istihbaratı alan yönetim ise bu tarları yok etmeye devam ediyor. Son olarak pazar günü, bir zamanlar haşhaş ekiminin en yoğun olduğu Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde gizlenmiş haldeki 2 dönümden fazla ekili tarladaki ürünler yok edildi.

Afganistan yönetiminin görevlileri, traktörlerle tarladaki ürünü biçerek kaldırdı. Argandab Emniyet Müdürü Mevlevi Şemsullah Şemshad, basına yaptığı açıklamada, son bir haftada 10 dönümden fazla ekili arazinin haşhaştan temizlendiğini açıkladı. Şemshad, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek "İnsanları bilgilendirdik ancak herhangi biri hükümetinin emirlerine uymazsa gerekli yasal işlemleri başlatacağız." ifadesini kullandı.