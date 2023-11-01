ABD’nin Üsleri Ateş Altında! Irak Ve Suriye’deki ABD Üslerine 27 Saldırı Düzenlendi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın konuşması “Soykırımı desteklemeyi bırakın” sloganları ve temsili “kanlı ellerle” kesildi.



Çöken ABD sisteminin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri ateş çemberinde. İsrail’in katliamlarını kucaklayan ABD’nin Irak’ta 16, Suriye’de 11 üssüne saldırı düzenlendi.



Açıklama ABD Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder (PETRİK RAYDIR), üslerinin saldırı altında olduğunu açıkladı. Saldırıların 17 Ekim’den bu yana sürdüğünü söyledi. Irak ve Suriye’deki üslerine toplam 27 saldırı düzenlendiğini kaydetti.



Pentagon sözcüsüne göre Beyaz Saray, saldırılardan İran’ı sorumlu tuttuyor. Ryder üsleri korumak içinse ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’a asker takviyesi yapılacağını da söyledi. Bu kapsamda bölgeye 300 ilave asker yollayacak.



İsrail ve Ukrayna’ya 106 milyar dolarlık yardımın görüşüldüğü ABD Senatosu’nda ise “Gazze’ye katliamları durdurun” sloganları yükseldi.





İsrail’e 3 Kasım’da yeni bir ziyarete hazırlanan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın sunumu protestolarla kesildi. ABD’nin kanlı politikalarını temsil eden “kana bulanmış” eller havadaydı.



Göstericiler ABD Senatosu’nda “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın”, “Gazze’de katliamı durdurun”, “Gazze’de çocukları kurtarın” pankartları açtı. Kongre polisi eyleme müdahale etti.



Salonda kalanlar ise sessizce Blinken’in konuşması boyunca eylemlerini sürdürdü. Kırmızıya boyadıkları ve “Gazze’ye özgürlük” yazılı ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.



