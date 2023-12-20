Abdullahiyan ve Heniyye Bir Araya Geldi! "İsrail'e Destek Veren ABD Hukuki Olarak Sorumludur"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Katar'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Abdullahiyan, başkent Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Abdullahiyan ve Haniyye Bir Araya Geldi

Abdullahiyan, "Filistinlilere yönelik soykırım uygulayan İsrail'e sınırsız destek veren Washington, uluslararası ve hukuki yönden sorumludur. ABD, savaşın çözüm yolu olmadığı sonucuna varmalıdır." dedi. İranlı Bakan, Gazze'ye yönelik ambargoların kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması konusunda siyasi çabaların sürdüğünü kaydetti.

"Direniş Hâlâ Güçlü" Mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 75 gün geçmesine rağmen direnişin hala güçlü olduğunu söyledi. Heniyye, "Siyonist rejimin Gazze'ye yıkıcı ve Filistin halkına karşı eşi benzeri görülmemiş cinayetler işlediği savaşı başlatmasının üzerinden 75 gün geçmesine rağmen, direniş hala güçlü, parlak bir durumdadır." dedi. Hamas lideri, İsrail'in kuzey Gazze'de kontrolü ele geçirdiğini iddia ettiğini fakat direniş güçlerinin kuzey dahil Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde mevcut olduğunu ve direnişe devam ettiğini belirtti.