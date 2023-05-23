AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Batının, Rusya'ya yaptırımlarına uyacağız" açıklaması yaptı. Ardından Rusya’nın seçimlere müdahale ettiğini iddia etti.



AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili ifadesine tepki gösterdi. Yıldırım, Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 10’luk bir azalma olduğunu söyledi.



Binali Yıldırım, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel harekatıyla ilgili de konuştu. ABD gibi taraf olamayacaklarının altını çizdi.



