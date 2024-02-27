Akdeniz'de NATO tatbikatı! Dynamic Manta 2024'e Türkiye de katılıyor

NATO'nun her yıl düzenlenen denizaltı savunma harbi tatbikatı 'Dynamic Manta 2024' İtalya’da yapılıyor. Tatbikata Türkiye’nin de aralarında olduğu 9 ülke katılıyor.

Akdeniz'de NATO tatbikatı! Dynamic Manta 2024'e Türkiye de katılıyor
Editör: Yasin Kerim Aşan
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NATO'nun en geniş kapsamlı tatbikatlarından biri olan "Dynamic Manta 2024" Akdeniz ülkesi İtalya’da yapılıyor.

Tatbikata, Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri katılıyor.

Sicilya Adası'ndaki Katanya limanından müttefik gemi ve denizaltıların sabah saatlerinde denize açılmasıyla başlayan tatbikata, deniz karakol uçakları da destek veriyor. Tatbikatta, Türk donanmasından TCG Gediz, TCG Anafartalar ve bir deniz karakol uçağı olmak üzere 3 unsur yer alıyor.

8 Mart'a kadar sürecek tatbikatın amacı, katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarının, birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini artırmak...

ABD'Lİ GENERALDEN RUSYA MESAJI!

NATO Marcom Denizaltı Komutanı Thomas Wall, Dynamic Manta'nın denizden uzaya kadar NATO'nun caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyledi.

Bir gazetecinin Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusuna da Wall, "Evet, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu.." yanıtını verdi.

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