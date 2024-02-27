ABD'den Türk firmalarına tehdit

Amerika'nın Ankara Büyükleçiliği görevlilerinin Rusya ile ticaret yapan Türk firmalarını ve finans kuruluşlarını tehdit ettiği ortaya çıktı. Amerikan büyükelçiliği görevlilerinin kapı kapı gezerek Türk iş insanlarını uyardığı belirlendi.

ABD görevlilerinin, Türk iş insanlarını ziyareti sırasında, “Rusya ile ticaret ve para transferiniz olduğunu tespit ettik. Neden Rusya ile iş yapıyorsunuz?” diye sorarak yaptırım listesine alma konusunda uyardığı bilgisine ulaşıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Türk firma yetkilisi, bu görevlilerden birinin ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan olduğunu belirtti.

Sadece Rusya ile ticaret yapan firmalar değil, finans kuruluşlarının da Amerikan baskısı altında olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili ilgili bilgi veren bir ekonomi uzmanı, “Ruslara hesap açan bankaları uyarıp, tehdit ediyorlar” dedi.

Aydınlık Gazetesi'nin ulaştığı ABD Başkonsolosluğu İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan yaptığı ziyaretleri reddetmedi. Yükseltan, bu konuda bilgi vermeye yetkili olmadığını, sorularla ilgili görüşme talebini üstlerine ileteceğini ifade etti.

Ayrıca ABD İstanbul Başkonsolosluğu Bölgesel İhracat Kontrol Sorumlusu Elizabeth Blanch’e e-posta ile konu hakkında sorular iletildi. Blanch “Talebinizi, incelenmek üzere Washington DC'ye ileteceğim" yanıtını verdi.

Geçen hafta ABD ve AB, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı NATO karşıtı harekât sebebiyle 500'den fazla firmayı içeren yaptırım listesi açıklamıştı. Listede 16 Türk firma da vardı.