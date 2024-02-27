Gazze için kendini yakan ABD askeri öldü! Pentagon'dan askerin ölümüyle ilgili açıklama

"Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim" diyerek İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini ateşe veren ABD’li asker Aaron Bushnell, hayatını kaybetti. Amerikan Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki pilotun son sözleri, "Filistin'e özgürlük" oldu.

İSRAİL'E TEPKİYİ GİZLEME ÇABASI

ABD Savunma Bakanlığı, Aaron Bushnell'in ölümüne 'trajik bir olay' demekle yetindi.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder’a, ABD’nin İsrail’e sağladığı silahların Gazze’de siviller üzerinde kullanılmasının orduda rahatsızlık yaratıp yaratmadığı soruldu. Ryder’ın soruya yanıtı, “İsrail’i sarsılmaz şekilde desteklemeye devam edeceğiz” oldu.

Pentagon Sözcüsü, askerin ölümüyle ilgili soruların muhatabının ise, polis departmanı olduğunu söyledi.

40 dakikadan fazla süren basın toplantısında, Aaron Bushnell'in kendini yakarak İsrail'in soykırımını protesto etmesi hakkında başka soru sorulmadı. ABD basını, Bushnell'in eyleminin gerekçesini başlıklarına taşımadı.

HAMAS'TAN ASKERİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Hamas, askerin ölümünden Joe Bien yönetiminin sorumlu olduğunu açıkladı.

Hamas’tan yapılan açıklamada, Bushnell'in, Gazze’de Filistin halkına yönelik siyonist katliamlara ve etnik temizliğe ışık tutmak için hayatını feda ettiği belirtildi. Askerin ailesi ve dostlarına taziye ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.