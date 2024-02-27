Gazze için kendini yakan ABD askeri öldü! Pentagon'dan askerin ölümüyle ilgili açıklama

“Artık soykırıma ortak olmayacağım” diyerek, İsrail büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD'li asker, hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanlığı, askerin ölümünü “trajik bir olay” olarak tanımladı. Hamas, askerin ailesine taziye mesajı yolladı, ölümünden Joe Biden yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Gazze için kendini yakan ABD askeri öldü! Pentagon'dan askerin ölümüyle ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan

"Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim" diyerek İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini ateşe veren ABD’li asker Aaron Bushnell, hayatını kaybetti. Amerikan Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki pilotun son sözleri, "Filistin'e özgürlük" oldu.

İSRAİL'E TEPKİYİ GİZLEME ÇABASI

ABD Savunma Bakanlığı, Aaron Bushnell'in ölümüne 'trajik bir olay' demekle yetindi.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder’a, ABD’nin İsrail’e sağladığı silahların Gazze’de siviller üzerinde kullanılmasının orduda rahatsızlık yaratıp yaratmadığı soruldu. Ryder’ın soruya yanıtı, “İsrail’i sarsılmaz şekilde desteklemeye devam edeceğiz” oldu.

Pentagon Sözcüsü, askerin ölümüyle ilgili soruların muhatabının ise, polis departmanı olduğunu söyledi.

40 dakikadan fazla süren basın toplantısında, Aaron Bushnell'in kendini yakarak İsrail'in soykırımını protesto etmesi hakkında başka soru sorulmadı. ABD basını, Bushnell'in eyleminin gerekçesini başlıklarına taşımadı.

HAMAS'TAN ASKERİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Hamas, askerin ölümünden Joe Bien yönetiminin sorumlu olduğunu açıkladı.

Hamas’tan yapılan açıklamada, Bushnell'in, Gazze’de Filistin halkına yönelik siyonist katliamlara ve etnik temizliğe ışık tutmak için hayatını feda ettiği belirtildi. Askerin ailesi ve dostlarına taziye ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.

Galatasaray'ın maçının tarihi değiştirdi! TFF yeni tarihi duyurduGalatasaray'ın maçının tarihi değiştirdi! TFF yeni tarihi duyurduSpor
# abd # asker # israil # gazze # pentagon
Çok Okunanlar
Bu ilçeler il oluyor!
Bu ilçeler il oluyor!
İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!
İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!
Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!
Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
Öne Çıkanlar Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı’nda konuşuyor! #Canlı Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı’nda konuşuyor! #Canlı Yürüyüşe diye çıktı iki gündür haber alınamıyor! Yürüyüşe diye çıktı iki gündür haber alınamıyor!