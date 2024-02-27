Galatasaray'ın maçının tarihi değiştirdi! TFF yeni tarihi duyurdu

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Zirvede Galatasaray ile Fenerabahçe arasında büyük bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor.

Ligde birbirinden kritik maçlar oynanırken Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki fikstür ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın tarihinin değiştirildiği belirtildi.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ TARİHİ DEĞİŞTİ

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulmuştu.

TFF'den yapılan son açıklamada, UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde fikstürde değişiklik yapıldığı ve Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakasının 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındığı belirtildi.

TFF'nin açıklamasında ayrıca, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçının ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alındığı ifade edildi.