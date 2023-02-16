Deprem bölgesinde yoğun faaliyet

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'lar afet bölgesinde toplam 1551 saat 53 dakika uçuş yaptı.

Deprem bölgesinde yoğun faaliyet
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Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren 9 Bayraktar #AKINCI ve 37 #BayraktarTB2 afet bölgesinde toplam 1.551 saat 53 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'larımız halihazırda bölgede görev uçuşlarına devam ediyor. Milletimiz için varız, milletimizin yanındayız." denildi.

# siha # bayraktar tb2 # deprem
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