Almanya'da camilere tehdit mektupları

Almanya'da camilere gönderilen tehdit içeren mektupların İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan saldırılarından bu yana arttığı duyuruldu.

Almanya'da camilere tehdit mektupları

Köln'de genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki ayrımcılıkla mücadele kurumundan yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana Almanya'daki camilere yönelik çok sayıda hakaret ve tehdit içeren mektup ve elektronik posta gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, en son Dinslaken'deki DİTİB Selimiye Camisi'ne hakaret içeren ve ırkçı mektup gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, yılbaşından bu yana Köln Merkez Camisi'ne ırkçı ve tehdit içeren 17 elektronik posta gönderildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Her gün Müslüman karşıtı içerikler almak cemaatleri derinden endişelendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu durumun polise intikal ettirildiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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