Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri belli oldu! En sağlıklı şehir seçildi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kadın ve erkek olmak üzere 81 ilin ortalama yaşam süresini paylaştı.

Buna göre şehirlerin ortalama yaşam sürelerine göre en sağlıklı şehirler de belli oldu.

Muğla ve Tunceli, 80.5 yıl ortalama yaşam süresi ile listenin başında yer aldı.

EN UZUN YAŞAYAN İL HANGİSİ

Peki Türkiye'nin en uzun yaşayan ili hangisi? İşte 81 ilin kadın ve erkek ortalama yaşam süresi...

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,3

ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,3

ANTALYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

ARTVİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

AYDIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BALIKESİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BİLECİK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BİNGÖL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,2

BİTLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,8

BOLU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 79,5

BURDUR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,1

BURSA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,2

ÇANAKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,7

ÇANKIRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,8

ÇORUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 78,8

DENİZLİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

DİYARBAKIR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,5

EDİRNE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,9

ELAZIĞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11

Ortalama: 78,7

ERZİNCAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,6

ERZURUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 77,6

ESKİŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8

Ortalama: 78,5

GİRESUN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6

Ortalama: 80,0

GAZİANTEP

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,8

Ortalama: 78,5

GÜMÜŞHANE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1

Ortalama: 80,8

HAKKARİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,3

Ortalama: 77,2

ISPARTA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,7

MERSİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 78,9

İSTANBUL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 79,1

İZMİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,0

KARS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,1

Ortalama: 77,8

KASTAMONU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 78,0

KAYSERİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,2

KIRKLARELİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 78,0

KIRŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,8

KOCAELİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8

Ortalama: 78,4

KONYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,1

KÜTAHYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 77,5

MALATYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 79,0

MANİSA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5

Ortalama: 77,4

KAHRAMANMARAŞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6

Ortalama: 78,9

MARDİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7

Ortalama: 79,3

MUĞLA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7

Ortalama: 80,7

MUŞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,0

NEVŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 77,9

NİĞDE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,3

ORDU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,2

Ortalama: 80,0

RİZE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 79,4

SAKARYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,9

SAMSUN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi:81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

SİİRT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,7

Ortalama: 78,0

SİNOP

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,6

SİVAS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9

Ortalama: 78,5

TEKİRDAĞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 77,8

TOKAT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,1

TRABZON

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8

Ortalama: 80,3

TUNCELİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 80,3

ŞANLIURFA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5

Ortalama: 77,6

UŞAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,1

VAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,1

YOZGAT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,7

ZONGULDAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,2

AKSARAY

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,5

BAYBURT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 79,2

KARAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 78,8

KIRIKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,9

BATMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,5

ŞIRNAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4

Ortalama: 78,3

BARTIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

ARDAHAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,6

IĞDIR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,4

Ortalama: 79,1

YALOVA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,2

KARABÜK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 79,1

KİLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5

Ortalama: 76,1

OSMANİYE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1

Ortalama: 78,5

DÜZCE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 78,0