Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri belli oldu! En sağlıklı şehir seçildi...
TÜİK'in 2023'ü baz alarak yayımladığı verilere göre, Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri belli oldu. Buna göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 iken, kadınların erkeklere koranla ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı kaydedildi. Peki Türkiye'nin en uzun yaşayan ili hangisi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kadın ve erkek olmak üzere 81 ilin ortalama yaşam süresini paylaştı.
Buna göre şehirlerin ortalama yaşam sürelerine göre en sağlıklı şehirler de belli oldu.
Muğla ve Tunceli, 80.5 yıl ortalama yaşam süresi ile listenin başında yer aldı.
EN UZUN YAŞAYAN İL HANGİSİ
Peki Türkiye'nin en uzun yaşayan ili hangisi? İşte 81 ilin kadın ve erkek ortalama yaşam süresi...
ADANA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6
Ortalama: 78,3
ADIYAMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,7
AFYONKARAHİSAR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9
Ortalama: 79,3
AĞRI
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1
Ortalama: 76,8
AMASYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 79,0
ANKARA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5
Ortalama: 79,3
ANKARA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5
Ortalama: 79,3
ANTALYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3
Ortalama: 79,7
ARTVİN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3
Ortalama: 79,7
AYDIN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
BALIKESİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
BİLECİK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
BİNGÖL
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5
Ortalama: 79,2
BİTLİS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,8
BOLU
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0
Ortalama: 79,5
BURDUR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0
Ortalama: 79,1
BURSA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,2
ÇANAKKALE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6
Ortalama: 78,7
ÇANKIRI
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 77,8
ÇORUM
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 78,8
DENİZLİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,5
DİYARBAKIR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,5
EDİRNE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,9
ELAZIĞ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11
Ortalama: 78,7
ERZİNCAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9
Ortalama: 79,6
ERZURUM
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 77,6
ESKİŞEHİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8
Ortalama: 78,5
GİRESUN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6
Ortalama: 80,0
GAZİANTEP
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,8
Ortalama: 78,5
GÜMÜŞHANE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1
Ortalama: 80,8
HAKKARİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,3
Ortalama: 77,2
ISPARTA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,7
MERSİN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 78,9
İSTANBUL
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 79,1
İZMİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0
Ortalama: 79,0
KARS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,1
Ortalama: 77,8
KASTAMONU
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0
Ortalama: 78,0
KAYSERİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,2
KIRKLARELİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 78,0
KIRŞEHİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,8
KOCAELİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8
Ortalama: 78,4
KONYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,1
KÜTAHYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0
Ortalama: 77,5
MALATYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 79,0
MANİSA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5
Ortalama: 77,4
KAHRAMANMARAŞ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6
Ortalama: 78,9
MARDİN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7
Ortalama: 79,3
MUĞLA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7
Ortalama: 80,7
MUŞ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,0
NEVŞEHİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0
Ortalama: 77,9
NİĞDE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,3
ORDU
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,2
Ortalama: 80,0
RİZE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 79,4
SAKARYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 77,9
SAMSUN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi:81,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
SİİRT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,7
Ortalama: 78,0
SİNOP
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,6
SİVAS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9
Ortalama: 78,5
TEKİRDAĞ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0
Ortalama: 77,8
TOKAT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,1
TRABZON
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8
Ortalama: 80,3
TUNCELİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0
Ortalama: 80,3
ŞANLIURFA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5
Ortalama: 77,6
UŞAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,1
VAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,1
YOZGAT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,7
ZONGULDAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,2
AKSARAY
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,5
BAYBURT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0
Ortalama: 79,2
KARAMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0
Ortalama: 78,8
KIRIKKALE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 77,9
BATMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,5
ŞIRNAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4
Ortalama: 78,3
BARTIN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,5
ARDAHAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,6
IĞDIR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,4
Ortalama: 79,1
YALOVA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 79,2
KARABÜK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 79,1
KİLİS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5
Ortalama: 76,1
OSMANİYE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1
Ortalama: 78,5
DÜZCE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 78,0