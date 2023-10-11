Almanya'da Filistin'e Destek Vermek Yasak! Berlin Polisi Eylemlerin Yasaklandığını Duyurdu

Almanya'da Filistin'e destek vermek isteyen gruplar eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Berlin polisi, Filistin'e destek amacıyla yapılacak eylemlerin "kamu güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle yasaklandı.

Almanya'da Filistin'e Destek Vermek Yasak! Berlin Polisi Eylemlerin Yasaklandığını Duyurdu
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Almanya'da Filistin'e destek gösterisi çağrıları yapılmıştı. "Filistin konuşuyor" ve "Filistin Eylem Komitesi" gibi oluşumların yaptığı çağrı üzerine, Alman hükümeti Filistin'e destek eylemlerinin yapılmasını yasakladığını duyurdu.

Avrupa'da Filistin'e Destek Vermek Yasak!

Berlin polisinden yapılan açıklamada, "Filistin'le dayanışma amacıyla Berlin'in farklı ilçelerinde düzenlenecek miting ve aynı konudaki yürüyüş ile bunların yerine geçecek tüm etkinlikler, kamu güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yasaklanmıştır." denildi. Açıklamada polisin miting organizatörlerini konuyla ilgili bilgilendirdiği aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# almanya # filistin # eylem
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