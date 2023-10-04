Almanya'da NATO Karşıtı Gösteri

Almanlar Berlin'de NATO'ya karşı yürüdü, gösteriye binlerce kişi katıldı. Alman vatandaşlar, Almanya'nın NATO ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesi ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Hükümetin Ukrayna'ya silah göndermesini protesto etti.

Almanya'da NATO Karşıtı Gösteri
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Almanya'da binlerce kişi hükümet politikalarını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatını protesto etmek için protesto düzenledi.

Alman hükümetinin enerji ve ekonomi politikalarına karşı Alman Birlik Günü'nde Berlin Katedrali önünde kitlesel bir gösteri düzenlendi.

Almanlar hükümetin Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatını protesto etti.

Göstericiler Alman bayrakları, "Ami evine dön", "Politikacılar hesap vermeli" pankartları taşıdı. Bazı göstericilerin Rus bayrakları taşıdığı görüldü.

Göstericiler, Almanya'nın NATO ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesi ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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# almanya # nato
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