Bakü'den AB'ye Türkiye Protestosu! Azerbaycan Toplantıyı İptal Etti

Avrupa Birliği'nin Kafkasya'da arabuluculuk oyunu bozuldu.

İspanya'nın Granada kentinde 5 Ekim'de yapılması planlanan "Azerbaycan, Ermenistan ve AB toplantısı" iptal oldu. Bakü yönetimi toplantıya Türkiye'nin de katılmasını talep etti. AB talebi kabul etmedi. Azerbaycan AB'nin tavrına karşı toplantıya katılmama kararı aldı.

Fransa Ermenistan'ı Silahlandırıyor

İspanya'daki zirve iptal olsa bile Batı'nın Kafkasya'ya sızma girişimi sürüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'a gitti. Başkent Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile kameralar karşısına geçti. Colonna, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü savunması için askeri teçhizat vereceklerini açıkladı.

İran'dan Erivan Hükümetine ABD Uyarısı

Azerbaycan Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma çabalarını kınadı. Erivan yönetimine bir tepki de İran'dan geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Tahran'da Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile görüştü. Ermenistan'da ABD'yle ortak yapılan tatbikatı eleştirdi.

İran'da Rusya'nın "Üçüncü taraflar Kafkasya'ya girmeye çalışıyor" uyarısını tekrarladı. Bakıri, bölge dışı aktörlerin karmaşıklık ve istikrarsızlığı artırdığını söyledi.