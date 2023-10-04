Bakü'den AB'ye Türkiye Protestosu! Azerbaycan Toplantıyı İptal Etti

Azerbaycan, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmediği AB toplantısından çekildi. Kafkasya'da kaos çıkarmak için Ermenistan'ı silahlandıran Fransa'ya tepki gösterdi. ABD ile ortak tatbikat yapan Erivan yönetimine bir tepki de İran'dan geldi.

Bakü'den AB'ye Türkiye Protestosu! Azerbaycan Toplantıyı İptal Etti

Avrupa Birliği'nin Kafkasya'da arabuluculuk oyunu bozuldu.

İspanya'nın Granada kentinde 5 Ekim'de yapılması planlanan "Azerbaycan, Ermenistan ve AB toplantısı" iptal oldu. Bakü yönetimi toplantıya Türkiye'nin de katılmasını talep etti. AB talebi kabul etmedi. Azerbaycan AB'nin tavrına karşı toplantıya katılmama kararı aldı.

Fransa Ermenistan'ı Silahlandırıyor

İspanya'daki zirve iptal olsa bile Batı'nın Kafkasya'ya sızma girişimi sürüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'a gitti. Başkent Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile kameralar karşısına geçti. Colonna, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü savunması için askeri teçhizat vereceklerini açıkladı.

İyi Parti'de Atama Krizi! Eskişehir'de 2 İlçe Başkanı Görevden Alındıİyi Parti'de Atama Krizi! Eskişehir'de 2 İlçe Başkanı Görevden AlındıSiyaset

İran'dan Erivan Hükümetine ABD Uyarısı

Azerbaycan Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma çabalarını kınadı. Erivan yönetimine bir tepki de İran'dan geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Tahran'da Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile görüştü. Ermenistan'da ABD'yle ortak yapılan tatbikatı eleştirdi.

İran'da Rusya'nın "Üçüncü taraflar Kafkasya'ya girmeye çalışıyor" uyarısını tekrarladı. Bakıri, bölge dışı aktörlerin karmaşıklık ve istikrarsızlığı artırdığını söyledi.

# Azerbaycan # Ermenistan # türkiye # avrupa birliği
Çok Okunanlar
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
En Çok Hangi İlde Boşanma Yaşanıyor!
En Çok Hangi İlde Boşanma Yaşanıyor!
İstanbul'da 7 ilçede saatlerce süren su kesintisi bekleniyor! İSKİ uyardı!
İstanbul'da 7 ilçede saatlerce süren su kesintisi bekleniyor! İSKİ uyardı!
Öne Çıkanlar 📈 Kamu İşletmelerinde Çalışan [135 Bin] Taşeron İşçi Uyardı! "ÖZELLEŞTİRECEKLER!" 📈 Kamu İşletmelerinde Çalışan [135 Bin] Taşeron İşçi Uyardı! "ÖZELLEŞTİRECEKLER!" Bozcaada'da Ne Yenir? Bozcaada'da Ne Yenir?