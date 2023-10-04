İyi Parti'de Atama Krizi! Eskişehir'de 2 İlçe Başkanı Görevden Alındı

Kavganın adresi bu kez İyi Parti oldu. İyi Parti'nin Eskişehir'deki Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde yapılan atamalar parti içindeki tartışmaları bir kez daha gözler önüne serdi.

"Gönül Bağımız Kalmadı"

Görevden alınan Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna Ulusal Kanal'a konuştu. Tuna, görevden alınmasının nedeninin CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile görüşmesi olduğunu söyledi. Görevden alındığını basından öğrendiğini belirten Tuna, bu olay sonrası istifa dalgasının da büyüdüğünü anlattı.

- Arayıp bildirmediler bile, atamayı basından takip ettik. Biz bu partiye yıllarca emek verdik, neredeyse dinlenmeden çalıştık. Tek kalemde üstümüz çizildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile görüşmem görevden alınmak için bir bahane olamaz. Partililer de bu tepeden atamalara tepkili. Odunpazarı ilçesinde şimdiden 600'e yakın istifa var, bu sayı 1000'e de ulaşacak. Bizim herhangi bir gönül bağımız kalmadı. Arkadaşlarımızla görüşüp bir toplantı yapacağız.

"Amaç Gururumuzla Oynamak"

Görevden alınan Tepebaşı İlçe Başkanı Nusret Kabasakal da İyi Parti'de, ikili ilişkilerin siyasetin önüne geçtiğine dikkat çekti.

- İl Başkanımız Emine Edizgil, Zafer Tuna'yla durmadan çatıştı. Onunla görüşeni de görevden alacağım diyordu. Melih Aydın bel altı vuruşlarla, Genel Merkez tarafından görevden aldırdılar. İkili ilişkiler, ahbap-dost ilişkileri siyasetin önüne geçti. Amaç gururumuzla, haysiyetimizle oynamak ama tarih gösterecek... Biz Melih Aydın gibi Parti'ye sonradan gelen kişiler değiliz, yapılan çok ayıp.

İki eski ilçe başkanı da tepeden atamaların tanıdık ilişkileri etrafında kurulduğunu belirtirken, istifaların da giderek büyüyeceğine vurgu yaptı.