Almanya'da binlerce kişi hükümet politikalarını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatını protesto etti. Alman hükümetinin politikalarına karşı Alman Birlik Günü'nde Berlin'de, Kalkar'daki NATO askeri üssü önünde, Hamburg'da ve Dresden'de kitlesel gösteriler düzenlendi.

Almanya'da NATO Karşıtı Gösteri

Göstericiler NATO'nun askeri çatışma politikasına karşı olduklarını ifade etti ve Rusya-Ukrayna çatışmasına müdahil olmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Avrupa'daki militarizasyonu ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesini de protesto etti.



Alman Federal Parlamentosu Bundestag üyesi Sevim Dağdelen, NATO askeri üssü önünde Ukrayna'ya silah sevkiyatının derhal durdurulmasını istedi. Berlin'deki gösterilerde, Alman bayrakları, "Ami evine dön", "Politikacılar hesap vermeli" pankartları taşındı. Bazı göstericilerin Rus bayrakları taşıdığı görüldü. Göstericiler, Almanya'nın NATO ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesi ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın (CULIİN ASANJ) serbest bırakılması çağrısında bulundu.