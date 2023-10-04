2030 FIFA Dünya Kupasının Ev Sahipleri Belli Oldu!

Ülkeler bazında dünyanın en büyük futbol organizasyonu Dünya Kupası'na 2030 yılında Fas, İspanya ve Portekiz ev sahipliği yapacak. Uruguay, Arjantin ve Paraguay ise ilk maçları turnuvanın 100. yılı olması sebebiyle kendi evlerinde oynayacak. Böylece Dünya Kupası ilk defa üç kıtada birden düzenlenecek.

Organizasyona ev sahipliği yapacak 6 ülke de otomatik olarak, eleme oynamadan, kupaya katılacak. Uruguay, 1930'da ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'i mağlup ederek kazanmıştı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) genel merkezi ise Paraguay'da bulunuyor. CONMEBOL, 1930 turnuvası sırasında var olan tek konfederasyondu.

İlk üç maçın ardından Uruguay, Arjantin, Paraguay ve rakipleri turnuvanın geri kalanında Fas, İspanya ve Portekiz'e gidecek.