Adıyaman'da şehit polisler için tören düzenlendi

Adıyaman'da Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde polis S.U.Ş meslektaşlarına ateş açtı.

Polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer'i yaraladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan 2 polis şehit oldu. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Şehit polisler için İlk tören Adıyaman'da yapıldı. Şehit polislerin naaşı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Binası'na götürüldü.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Törenin ardından Üçgül'ün naaşı toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in naaşı ise İstanbul'a gönderildi.