Almanya'da sokağa Türkiye’nin ilk kadın doktorunun adı verildi! Safiye Ali kimdir?

Almanya’nın Dortmund kentinde Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı bir tıp doktoru ve kadın hakları aktivisti olarak başarılarını onurlandırmak için bir sokağa verdi. Ölümünden 70 yıl sonra adı Almanya'da bir sokağa verilen Safiye Ali için düzenlenen törende, yaşamı boyunca verdiği hizmetler ve başarıları anlatıldı.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Aydın'ın yanı sıra yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de törene katılanlar arasındaydı.

SAFİYE ALİ KİMDİR?

Safiye Ali, Türkiye’nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadındır. 2 Şubat 1894’te İstanbul’da doğmuş, 5 Temmuz 1952’de Dortmund’da ölmüştür. Anne çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yapmış ve Süt Damlası Bakımevleri’nin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca Türk kadınının seçilme hakkı için mücadele etmiş ve feminist harekete destek vermiştir.

1923 yılında İstanbul'da ilk muayenehanesini açan Safiye Ali, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da doktor olarak görev yaparak başarılı hizmetlerde bulunmuştur. 5 Temmuz 1952'de Dortmund’da 58 yaşında vefat eden Safiye Ali, kısa yaşamına birçok başarı sığdırmıştır.