Almanya'dan çifte vatandaşlık kararı

Almanya'da yaşayan binlerce Türk merakla bekliyordu. Almanya Federal Meclisi, vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasını ve çifte vatandaşlık yolunun açılmasını içeren yasayı onayladığını açıkladı.

Almanya'dan çifte vatandaşlık kararı

Almanya'daki Türkleri de ilgilendiren karar bugün oylanacak. Dün iltica başvurusu reddedilenlerin sınır dışı işlemlerini hızlandıran yeni yasa tasarısını onaylayan Federal Meclis, bugün ise Alman vatandaşlığına geçiş süresini kısaltacak ve çifte vatandaşlığa imkan verecek olan “Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu” tasarısını oyladı.

YASA TASARISI ONAYLANDI

Almanya Federal Meclisi, vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasını ve çifte vatandaşlık yolunun açılmasını içeren yasayı onayladı.

KİMLER VATANDAŞLIK ALAMAYACAK?

Antisemitizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kapsamında ceza alanlar, Alman vatandaşlığına alınmayacak. Bu konuda vatandaşlık daireleri savcılıklarla daha yakından çalışacak.

Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak.

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