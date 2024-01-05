Almanya’nın Sağlık Sistemi Dıştan Görüldüğü Gibi Değil: Doktorlar Greve Gidiyor

Almanya’da farklı iş sektörlerindeki grevler hayatın akışını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Sağlıkçılar, makinistler, eğitimciler 2023 yılında Almanya’nın farklı eyaletlerinde Federal hükümetin politikalarını eleştirmek üzere grevler düzenledi.

Son olarak Alman Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın sağlık politikasına karşı protesto, Alman Doktorlar Birliği’nin çağırısıyla aile hekimleri ve uzmanlar muayenehanelerini Noel ve yeni yıl arasında 10 gün kapatmıştı.





Doktorlar, Muayenehanelerdeki Aşırı Yük ve Bürokrasiden Şikayetçi

TRT Haber’e açıklamada bulunan Berlin’de Ortopedi, Travmatoloji, El ve Mikro cerrah uzmanı Dr. Ufuk Bayram, artan enflasyondan dolayı doktorların maliyetlerinin arttığını belirtti. Bayram, doktorların giderlerinin arttığını fakat devlet tarafından doktorlara verilen ücretin sabit olduğunu söyledi.

Doktorlar Birliği, muayenehanelerin limitlerinin çok üzerinde çalıştığını ve sorunların çözülmemesi durumunda Almanya’daki sağlık sektörünün daha da kötüleşeceğini belirtiyor.

Alman hükümetinin sağlı politikalarını eleştiren Dr. Bayram, “27 Aralık’ta küçük bir greve girdik. Muhtemelen bu grev birinci ayın 11’inde daha da fazla olacak. Almanya çapında yapılacak. Biz greve katılırsak, acil ve kronik hastaların gittiği doktorlar kapalı olacak. Bu durumda hastalar, zaten vaka olarak çok yoğun olan hastanelerin ilk yardımlarına gidecekler. Böylece hastanelerde büyük sıkıntılar yaşanabilir.” dedi.

“Almanya’nın sağlık sistemi dıştan görüldüğü gibi değil”

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile doktorlar arasında 9 Ocak'ta yapılacak kriz zirvesinde bir anlaşmaya varılamazsa, hekimler, muayenehanelerini bir hafta boyunca kapatacak. Dr. Bayram, “Maalesef Almanya’daki sağlık sistemi dışardan bakıldığı gibi o kadar güzel değil. İş olarak bizi gerçekten yoruyor. Hem hastalarla çalışmalarımız hem ofis işlerimiz. Gerçekten dışardan anlatıldığı ve görüldüğü gibi değil.” dedi.