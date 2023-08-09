Atom bombasının üstünden 78 yıl geçti! Japonya'da felaket sonrası anma etkinliği gerçekleştirildi

ABD tarafından Japonya’nın Nagasaki kentine atom bombasıyla gerçekleştirdiği saldırının üzerinden 78 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybedenler düzenlenen törenlerle anıldı. Tören, ülkeyi vuran Khanun Tayfunu nedeniyle 60 yılın ardından ilk kez Barış Parkı yerine kapalı bir alanda ve kısıtlı katılımla gerçekleştirildi.



Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve yabancı ülke temsilcilerinin katılmadığı törende Nagazaki’ye atılan atom bombasının patladığı an olan yerel saatle 11.02’de kurbanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Saldırı sırasında ve sonrasında hayatını kaybeden kurbanların isimlerinin bulunduğu listeye 3 bin 314 kişi daha eklendi.

BAŞBAKAN KİSHİDA’DAN VİDEO MESAJ

Törene video mesaj yoluyla katılan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, konuşmasında 78 yıl önce bugün Nagasaki’de yaşanan trajedinin asla tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Atom bombasına maruz kalan tek ülke Japonya’nın nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefi için çaba göstermeye devam edeceğini yineleyen Kishida, “Uluslararası toplumun nükleer silahsızlanma konusundaki fikir ayrılıkları derinleştikçe ve Rusya nükleer silah tehdidini sürdürdükçe, nükleer silahlardan arınmış bir dünyaya giden yol daha da çetin hale geliyor” ifadelerini kullandı. Kishida, ülkesinin G7 dönem başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan bir üyesi olarak, nükleer silahsızlanma konusundaki uluslararası çabalara öncülük edeceğini sözlerine ekledi.



BARIŞ DEKLARASYONU OKUNDU

Törende Nagasaki Barış Deklarasyonu’nu okuyan Nagasaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, nükleer silah kullanma tehdidinde bulunan Rusya dahil diğer nükleer devletlerin, nükleer silah kapasitelerini artırma yönünde hamleler yaptığına dikkat çekti. Nükleer silaha sahip ülkelerin liderlerine ve nükleer koruma şemsiyesi altındaki ülkelere seslenen Suzuki, “Şimdi cesaret gösterme ve nükleer caydırıcılık bağımlılığından kurtulma kararını verme zamanı” ifadelerini kullandı. Suzuki, Japonya’nın ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin desteklemediği ve Japonya hükümetinin de imzalamadığı “Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması”nı (TPNW) en kısa sürede imzalamaya çağırdı.

ATOM BOMBASI SALDIRILARI NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?

ABD İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'da iki şehre atom bombası atarak devasa bir yıkıma neden olmuştu. Dünyanın her yerinde katliamlar yapan ABD'nin attığı atom bombaları yalnızca Japonya'yı değil tüm dünyayı etkiledi. Japonya'da yıllar boyunca çocuklar sakat kaldı, sayısız insan eriyerek can verdi. 200 binden fazla insan dakikalar içinde hayatını kaybetti.

ABD ve müttefikleri İkinci Dünya Savaşı'nı "bitirmek" için nükleer silahla saldırma kararı verdi. Bu öldürücü silaha 2 milyar doların üzerinde meblağ harcandı. 6 Ağustos 1945 günü bomba Hiroşima'ya atıldı. Japonya'nın teslim olmaması üzerine ise yıkıcılığı bilinmesine rağmen ABD ikinci atom bombasını 9 Ağustos'ta 1945'te Nagazaki'ye atıldı.

Japonya bombalar neticesinde harabeye dönüştü ve mecburen teslim oldu.