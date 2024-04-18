Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen'e protesto: “Ellerinizde Filistinli çocukların kanı var”

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde protesto edildi. İrlandalı bir gazeteci Von Der Leyen’in konuşmasını “Ellerinizde Filistinli çoçukların kanı var” sloganıyla böldü. Protestocu gazeteci dünya halkları adına Von Der Leyen'i tutuklandığını söyledi.

Editör: Deniz Çağlayan Cengiz
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde böyle protesto edildi.

İrlandalı gazeteci David Cronin, kürsüde konuşmasını yapmaya başlayan Von Der Leyen’in konuşmasını kesti. Kendi tabiriyle Von Der Leyen’e "vatandaş tutuklaması" girişiminde bulundu.

"Bayan von der Leyen, bu bir vatandaş tutuklamasıdır. Gazze'deki soykırıma yardım etmekle suçlanıyorsunuz. Ellerinizde Filistinli çocukların kanı var. Siz bir suçlusunuz, Bayan von der Leyen. Burada olmamalı, Lahey'de olmalısınız.”

Von Der Leyen ise bu sırada gülümsedi. İrlandalı gazetecinin dışarı çıkarılmasıyla konuşmasına bir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam etti.

Eylem sonrasında konuşan Cronin, Gazze’de yaşananlar karşında eli kolu bağlı kalamadığını kaydetti. Dünyayı Filistin için harekete geçmeye davet etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# israil # filistin # avrupa birliği
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