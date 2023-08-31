Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği'ne saldırı! Ermeni saldırganlar binaya boya ve patlayıcı attıa

Yüzlerinde maskeler, ellerinde Ermeni bayrakları ile geldiler. Boya ve patlayıcı şişeleri Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği'ne fırlattılar.

Ermeni bir grup saldırgan Azerbaycan'ın Lübnan'daki büyükelçilik binasına saldırı girişiminde bulundu.

AZERBAYCAN'DAN LÜBNAN'A NOTA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıda yaralanan olmadığını açıkladı. Saldırganlara müdahale etmeyen Lübnan'ın Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildi.

Saldırı girişimi sonrasında Beyrut Büyükelçiliğinde güvenlik tedbirlerinin artırıldı. Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ERMENİ GRUP TÜRK TIR ŞOFÜRÜNE SALDIRDI

Lübnan'da bir kaç gün önce bir Türk tır şoförü hedef alındı. Ermeni nüfusun yaşadığı Burc Hammud Mahallesi'nde saldırıya uğradı. Darp edilen ve tırı yağmalanan Tayar Ökden yaşadıklarını anlattı.

20 kişilik grup Ökden'i darp ederek üzerine boya döktü. Tırın üzerindeki "Türkkan" yazılı brandayı yırtan kalabalık, aracın camlarını kırarak üzerine Türkiye'ye yönelik İngilizce hakaretler yazdı.