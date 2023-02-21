Belarus Savunma Bakanlığı uyardı: "Yanıt verilecek"

Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Daire Başkanı Valeriy Revenko, Minsk’teki askeri ataşelere verdiği brifingde, Belarus ordusunun Ukrayna sınırındaki provokasyonlara uygun yanıt için gerekli önlemleri almaya başladığını söyledi.

Ravenko, “Belarus-Ukrayna sınırında silahlı provokasyonların sınır olaylarına dönüşebilme olasılığı var olmaya devam ediyor. Daha önce sadece kayıt altına almakla yetindiğimiz provokasyonlara karşı gerekli tepkiyi verecek önlemlere geçtik. Bunun mümkün olduğunca ölçülü bir tepki olduğunu vurgulamak istiyorum. Ukrayna’daki silahlı çatışmanın mevcut çerçevede mi kalacağı yoksa daha büyük ölçekli bir hale mi dönüşeceğinin bizim maruziyetimize bağlı olduğunu anlıyoruz” dedi.

Revenko, Ukrayna'daki silahlı çatışmanın Belarus’un güney sınırındaki durumu önemli ölçüde gerdiğine vurgu yaparak, “Şu anda, Ukrayna ordusunun önemli bir grubu, devlet sınırının Belarus-Ukrayna bölümünün yakın çevresinde yoğunlaşmış bulunuyor. Keşif gruplarının katılımı ve insansız hava araçlarının kullanılması ile ülkemize yönelik istihbarat faaliyetleri yoğun olarak sürdürülüyor. Periyodik olarak, bu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında Belarus Cumhuriyeti'nin hava sahasının ihlal edildiği görülüyor” diye konuştu.

Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, komşu ülkelerin Belarus topraklarına saldırması halinde Birlik Devleti'ndeki ortağı Rusya'yla beraber savaşmaya hazır olduklarını ifade etmişti.