Belçika'da PKK kışkırtmasını Türkler engelledi

Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının kışkırtmasına, Türk asıllı vatandaşlar izin vermedi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Heusden-Zolder'de PKK yandaşları, ellerinde terör örgütünün flamaları ve elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleriyle tur attı.

Sloganlar atan PKK yandaşlarına, Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan arbedede bazı araçlar PKK yandaşlarınca ateşe verilirken, yaralananlar oldu. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Olayların sıçradığı başka bir mahallede de polis PKK’lı gruba tazyikli suyla müdahale etti. Mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, PKK yandaşlarının Türk asıllı bir vatandaşı darp ettiğini söyledi. Yasin Gül, bölgede sükûnetin sağlandığını, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını bildirdi.