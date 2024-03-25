Moskova saldırganları tutuklandı!

Rusya’nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını düzenleyen 4 terörist tutuklandı. Saldırıda ölü sayısı 137'ye yükseldi.

Moskova saldırganları tutuklandı!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Rusya’nın başkenti Moskova’da konser salonundaki sivilleri hedef alan teröristler, tutuklandı.

Saldırı sonrası gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü, "Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı düzenleme" suçundan, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

Gazetecilerin, sanıklar salona alındığı sırada kısa kısa görüntü almasına izin verilirken duruşma sırasında ise mahkeme kapalı oturuma geçti.

Tacikistan vatandaşı 4 saldırgan, duruşmada suçlamaları kabul etti. Mahkeme, saldırganların, 22 Mayıs’ta görülecek ilk duruşmaya kadar tutuklu kalmalarına karar verildi.

Gözaltında bulunan diğer zanlıların sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi. Yüzden fazla yaralının da hastanelerde tedavileri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # moskova # terör saldırısı
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