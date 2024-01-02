Beyrut'ta Patlama! İsrail İHA'sı Saldırdı...

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.

Beyrut'ta Patlama! İsrail İHA'sı Saldırdı...
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Patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği ifade edildi.

Lübnan Resmi Haber Ajansı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi.

4 Kişi Öldü

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters ise saldırıda üst düzey Hamas yetkilisi Salih El Aruri'nin öldüğünü abonelerine geçti.

# beyrut # patlama
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