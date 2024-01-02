Beyrut'ta Patlama! İsrail İHA'sı Saldırdı...
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.
Patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği ifade edildi.
Lübnan Resmi Haber Ajansı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi.
4 Kişi Öldü
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.
İngiliz haber ajansı Reuters ise saldırıda üst düzey Hamas yetkilisi Salih El Aruri'nin öldüğünü abonelerine geçti.