Biden, Netanyahu ile görüşmesinde, "Refah konusundaki net görüşünü" yineledi!

İşgalci İsrail'in Refah'a yönelik saldırı hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirilirken Biden, Netanyahu'ya mevcut koşullar altında "Refah'a saldırmaması hususundaki net görüşünü" bir kez daha dile getirdi.

Biden, Netanyahu ile görüşmesinde, "Refah konusundaki net görüşünü" yineledi!
Editör: Metehan Gül
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik bir kara saldırısına hazırlanmasıyla ilgili, "Başkan, Refah konusundaki açık pozisyonunu bir kez daha dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki ismin Gazze'de ateşkes anlaşması ve rehinelerle ilgili son durum ve Gazze'ye insani yardımlarla ilgili güncel gelişmelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları da belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini ve bunun büyük bir yıkıma neden olacağını belirtmişti.

Netanyahu ise halen devam eden ateşkes anlaşmasından ne sonuç çıkarsa çıksın kısa zamanda Refah'a yönelik bir kara saldırısına başlayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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