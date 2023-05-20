Bilderberg Grubu toplandı: Toplantıya Türkiye'den beş isim de katıldı

Atlantik emperyalizminin “hükmeden tepesi” olarak anılan Bilderberg Grubu, bu yıl 18-21 Mayıs tarihleri arasında Lizbon'da toplandı. Dünya siyasetinin, büyük tekellerin, Atlantik gazetecilerinin toplandığı toplantıya katılanların büyük çoğunluğu yine ABD'li isimlerden oluştu. Türkiye'den katılanlar arasında da dikkat çeken isimler vardı. Toplantının konu başlıklarında ise Çin, Rusya, NATO ve ABD liderliği maddeleri yer aldı.

TOPLANTININ KATILIMCILARI KİMLER?

Toplantının katılımcıları arasında önemli isimler de yer aldı. Türkiye'den beş kişinin katıldığı toplantıya 30 ABD'li isim katıldı. Toplantının katılımcı listesinde yer almamasına karşın, Yuval Noah Harrari'nin de toplantıya katıldığı belirtildi. Toplantıya Türkiye'den katılan isimler ise şu şekilde:

Mehmet Fatih Ceylan - Ankara Politika Merkezi Başkanı

Prof. Refet Gürkaynak - Bilkent Üniversitesi Ekonomi Profesörü

Ömer Koç - Koç Holding AŞ. Başkanı

Prof. Soli Özel - Kadir Has Üniversitesi

Gazeteci Barçın Yinanç - T24 Haber Sitesi

TOPLANTININ KONU BAŞLIKLARI NELER?

Bildeberg toplantısı, toplam 13 konu başlığında yapılacak. Dikkat çeken konular arasında ABD liderliği, Rusya, Çin ve Hindistan yer aldı. Toplantının konu başlıkları şu şekilde sıralandı: