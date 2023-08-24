Bina çöktü! Can kaybı ve yaralılar var
Nijerya'nın başkenti Abuja'da 2 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Sözcüsü Nkechi İsa, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'da 2 katlı binanın çöktüğünü belirtti.
Göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden İsa, 37 kişinin de yaralı olarak enkaz altından çıkarıldığını söyledi.
İsa, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Binanın çökme nedeninin araştırıldığını kaydeden İsa, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Bu arada göçük altında kaç kişinin kaldığı bilinmiyor.
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