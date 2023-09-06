Blinken Ukrayna'ya gitti! ABD'nin çocuğuyla da görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blınken, Amerikanın Kiev'deki çocuğunu görmeye gitti. Ukrayna'ya giden Blınken önce Ukrayna Dışişleri Bakanıyla görüştü. Blınken'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesindeyse ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardımını açıklaması bekleniyor.

Blinken Ukrayna'ya gitti! ABD'nin çocuğuyla da görüşecek
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Ukrayna savunmasına fetö destekli Rustem Umerov getirilmişken, Kiev'de dikkat çeken bir ziyaret vardı. ABD Dışişleri bakanı Antony Blınken Kiev'e gitti.

Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekatından bu yana 4.üncü ziyaretini gerçekleştiren Amerikan bakan,Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba tarafından karşılandı.

BLİNKEN "ABD'NİN ÇOCUĞU"YLA GÖRÜŞECEK

Dışişleri bakanı Blınken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukrayna savunmasının başına getirilen Amerikanın çocuğu FETO'cü Rustem Umerov ile de görüşecek.

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Kiev'deki ziyaretinin 2 gün sürmesi beklenen Blınken Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya bir milyondan fazla yeni yardım paketini açıklayacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Antony Blinken # abd # Ukrayna
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