BM’den soruşturma çağrısı! Gazze'de bulunan toplu mezarlara bağımsız ve şeffaf soruşturma!

Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Gazze Şeridi'nde bulunan toplu mezarlar ile ilgili bağımsız soruşturma çağırısında bulundu. İşte detaylar...

BM’den soruşturma çağrısı! Gazze'de bulunan toplu mezarlara bağımsız ve şeffaf soruşturma!
Editör: Metehan Gül

Birlemiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze Şeridi’nde bulunan toplu mezarlar ile ilgili bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak, "tüm tarafların" bu soruşturmayı kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi ve Şifa Hastanesi’nde bulunan toplu mezarlarla ilgili Birlemiş Milletler (BM) bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, müfettişlerin Gazze'ye girişine izin verme yetkisine sahip olan "tüm tarafların" Gazze'nin en büyük iki hastanesi civarında bulunan toplu mezarlarla ilgili muhtemel bir bağımsız soruşturmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Haq, "Çatışmaların yaşandığı yerlerde ihtiyacımız olan erişimi sağlamakta her zaman zorluklar yaşanır, ancak sonuçta herhangi bir soruşturmanın anlamlı olabilmesi için bu erişime ihtiyacınız vardır” ifadelerini kullanarak, Nasser ve Şifa hastanelerindeki cinayetlere ilişkin "bağımsız, etkili ve şeffaf bir soruşturma" yürütülmesi gerektiğini yineledi.

Nasser Hastanesi’ndeki toplu mezardan 310 kişinin, Şifa Hastanesi’ndeki toplu mezardan ise 380'den fazla kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# gazze şeridi # toplu mezarlar
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