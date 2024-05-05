Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 75'e yükseldi!

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi.

Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 75'e yükseldi!
Editör: Metehan Gül

Brezilya'da 1 Mayıs’ta Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço artıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi.

Eyalet yetkililer, 103 kişiden hala haber alınamadığını belirterek, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Seller birçok şehirde yolları ve köprüleri tahrip ederken, toprak kaymalarını tetikledi ve küçük bir hidroelektrik santralindeki bir barajın kısmen çökmesini neden oldu.

Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti Porto Alegre'deki Guaiba Gölü’ndeki su seviyesi iki metreden fazla yükselerek kayıtlardaki en yüksek su seviyesine ulaştı. Porto Alegre'deki havalimanında ise geçtiğimiz cuma gününden bu yana tüm uçuşlar askıya alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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