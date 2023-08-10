BRICS'e ilgi artıyor! 23 ülkeden katılım için resmi talep

Güney Afrika'nın dönem başkanlığını yaptığı medeniyetler ittifakı BRİCS, 22-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak liderler zirvesine hazırlanıyor,

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu ittifakın gündemindeki öncelikli konu; genişleme…

Zirve öncesinde, BRICS’e katılmak isteyen ülkelerin sayısı da giderek artıyor. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS’e katılmak için resmi talepte bulunduğunu açıkladı. Pandor, pek çok ülkenin de gayrı resmi olarak üyelik talebini ilettiğini söyledi.

Pandor, ittifaka olan yüksek ilginin BRICS'in Küresel Güney ülkelerinin çıkarlarını savunan lider bir kuruluş olduğunu teyit ettiğini vurguladı.

BRICS’e katılmak isteyen ülkeler arasında, İran, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Venezuela, Arjantin, Küba, Kazakistan ve Endonezya da yer alıyor.