Çikolata sevenler için kötü haber mi geliyor? Üretim duracak mı?

Gana ve Fildişi Sahilleri'ndeki büyük kakao fabrikaları, tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı aldı.

Çikolata sevenler için kötü haber mi geliyor? Üretim duracak mı?
Editör: Yağmur Biçen

Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan iki ülkeden gelen kötü haberlerin ardından, tüm dünyada çikolata fiyatlarını keskin bir şekilde artırması bekleniyor.

Son üç yılda iklim koşulları nedeniyle kakao hasadının azalmıştı. Bunun ardından çikolata üreticilerini zaten fiyat artışına itmişti. Üretim kesintisinin 4. yıla uzamasıyla birlikte durumun daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor.

Reuters'ın aktardığına göre kakao fiyatları geçen yıl iki kattan fazla artmıştı.

Tropikal Araştırmalar Merkezi'nden kakao uzmanı Steve Wateridge, "Tedarik kesintisiyle baş etmek için ciddi bir talep azalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Üreticiler sadece ham kakao kullanarak çikolata üretimi yapamıyor. Bunun yerine tohumların işlenerek yağ ve liköre çevrilmesi gerekiyor.

TRT Haber'in aktardığına göre, Fildişi Sahilleri'ndeki 9 büyük fabrikadan biri olan Transcao, fiyatlardaki artış nedeniyle tohum alımını durdurduğunu açıkladı. Fabrika stoklardaki tohumların halen işlediğini belirtse de kaynaklar depoların da boşalmak üzere olduğunu belirtti.

# çikolata # fabrika
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