Çin Devlet Başkanı Şi ile Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith Görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki Sisoulith ile görüşmesinde, komünist rejimle yönetilen iki ülkenin, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki işbirliği ile son 10 yılda "ortak geleceği paylaşan topluluk" oluşturma yönünde önemli mesafe kaydettiğini, dünyanın kargaşa ve krizlerden geçtiği bir dönemde iki ülkenin birlikteliğinin daha büyük bir stratejik önem kazandığını belirtti.

İki ülkenin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında inşa edilen Çin-Laos Demiryolu'nun yarattığı potansiyeli değerlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Şi, bu doğrultuda Çin-Laos Ekonomik Koridoru'nun ve bölgesel bağlantılığın gelişimini teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. Şi, Çin'in, Laos'un ekonomik kalkınmasına elinden gelen katkıyı sağlamayı sürdürmeye hazır olduğunu, Çinli şirketleri ülkeye yatırım yapmaya teşvik edeceğini, ülkeden daha fazla yüksek kaliteli tarım ödülü ithal edeceğini ve enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini genişleteceğini bildirdi.

Devlet Başkanı Sisoulith ise iki ülke ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştiğini, Çin-Laos Demiryolu'nun tamamlanmasının Laos'un ekonomik kalkınmasına katkı sağladığı ve Laos halkının hayatında olumlu değişimler yarattığını belirtti. Laos'un Çin ile üst düzey ilişkileri geliştirmeyi, devlet yönetiminde deneyim paylaşımını ve Çin-Laos Ekonomik Koridoru ile ekonomik alanda pratik işbirliğini derinleştirmeyi istediğini kaydeden Sisoulith, Laos'un gelecek yıl dönem başkanlığını üstleneceği Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Çin arasında eşgüdümü ve bölgesel işbirliğini güçlendireceklerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Ortak Geleceği Paylaşan Çin-Laos Topluluğu İçin 5 Yıllık Eylem Planı"nın yanı sıra Kuşak ve Yol, dijital ekonomi, medya, kültür, turizm, sağlık, gümrük denetimi, karantina ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.