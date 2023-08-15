Derin dondurucularda 13 kişinin ceset parçaları bulundu!

Meksika'da korkunç bir cinayet olayı gün yüzüne çıktı. Olayın adresi ülkenin Veracruz eyaleti oldu.

Bölgede, "insan kaçırma çeteleri" tarafından kullanıldığı belirtilen iki eve baskın düzenlendi. Baskında, evdeki derin dondurucularda ilk belirlemelere göre 13 kişinin ceset parçaları bulundu.

Büyük ses getiren olayla ilgili açıklamalarda bulunan Başsavcı Veronica Hernandez, vücut parçalarıyla ilgili "Maalesef 13'ten fazla kişiye ait ceset olabilir." dedi. Kimlik belirleme sürecinden sonra sayının artabileceği de ifade edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yetkililerden yapılan açıklamada, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia da cinayetlerin rakip çeteler arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Garcia, "çete savaşının, rakip çete üyelerinin çocuklarının kaçırılması ve potansiyel olarak öldürülmesini içerdiğini" kaydetti ancak bunu, bulunan donmuş ceset parçalarıyla doğrudan ilişkilendirmedi.

Meksika'daki insan kaçırma çetelerinin, genellikle kurbanlarının cesetlerini bulunması zor yerdeki mezarlara herhangi bir iz bırakmadan gömdükleri biliniyor. Ülkede 110 binden fazla kişi kayıtlarda "kayıp" olarak yer alıyor.