Dışişleri Bakanlığı: "Lahey'in İsrail kararı derhal ve tam olarak uygulanmalı"

Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davada tedbir kararı almasının ardından Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada, 'İhtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı: "Lahey'in İsrail kararı derhal ve tam olarak uygulanmalı"
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. UAD, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti

Lahey'deki bu kararın ardından, Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık'ta yapılan açıklamada kararın derhal ve tam olarak uygulanması talep edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "KARAR DERHAL VE TAM OLARAK UYGULANMALI"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

- Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’in Gazze’de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Mahkeme’nin açıkladığı tedbirlerin, Filistin’de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz. Ortadoğu’da kalıcı barış ve güvenlik ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilir. Türkiye, bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahiptir.
# israil # lahey
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