Dünya Halklarından Filistin'e Destek Gösterileri

Dünya'da Filistin'e destek yürüyüşleri devam ediyor. Yürüyüşlerde İsrail'in saldırılarının son bulması istendi. Filistin'in yanındayız mesajı verildi.

Dünya Halklarından Filistin'e Destek Gösterileri
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İşgalci İsrail'in Filistin'e saldırıları tüm dünya da protesto edilmeye devam ediyor. Amerika'da binlerce kişi başkent Washington ve New York'ta toplanarak İsrail'i protesto etti. Yürüyüşte İsrail'in saldırganlığını kınandı.  İsrail başbakanı Netanyahu aleyhinde sloganlar atan göstericiler, istasyon duvarına sembolik kırmızı el izleri bıraktı.

New York kentinde de, binlerce kişi İsrail'in saldırılarının durması için eylem yaptı. ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesi istendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de, Filistin halkına destek yürüyüşü düzenlendi. Sağanak yağmura rağmen yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# filistin # israil # MAKEDONYA # abd
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