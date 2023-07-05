Dünyada sıcaklık rekoru kırıldı! Bilim insanlarından 6 hafta uyarısı...

Dünyada 4 Temmuz'da en sıcak gününü geride bıraktı. Küresel ortalama sıcaklık 17,18 derece olarak ölçülürken bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları, sıcaklık rekorlarının önümüzdeki 6 hafta boyunda yeniden görülebileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Dünyada sıcaklık rekoru kırıldı! Bilim insanlarından 6 hafta uyarısı...
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ABD meteoroloji servisi NCEP, dünyadaki küresel ortalama sıcaklık ile ilgili verileri paylaştı.

NCEP'nin verilerine göre 3 Temmuz'daki 17,01 derecelik küresel ortalama sıcaklık, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

YENİDEN SICAKLIK REKORU KIRILDI

Dünyada 3 Temmuz'da gerçekleşen sıcaklık rekoru, 24 saat geçmeden tazelendi.

4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.

Hava sıcaklıkları, iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının önümüzdeki 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.

# sıcaklık rekoru # Hava durumu
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