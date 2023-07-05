Dünyada sıcaklık rekoru kırıldı! Bilim insanlarından 6 hafta uyarısı...
Dünyada 4 Temmuz'da en sıcak gününü geride bıraktı. Küresel ortalama sıcaklık 17,18 derece olarak ölçülürken bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları, sıcaklık rekorlarının önümüzdeki 6 hafta boyunda yeniden görülebileceği yönünde uyarılarda bulundu.
ABD meteoroloji servisi NCEP, dünyadaki küresel ortalama sıcaklık ile ilgili verileri paylaştı.
NCEP'nin verilerine göre 3 Temmuz'daki 17,01 derecelik küresel ortalama sıcaklık, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.
YENİDEN SICAKLIK REKORU KIRILDI
Dünyada 3 Temmuz'da gerçekleşen sıcaklık rekoru, 24 saat geçmeden tazelendi.
4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.
Hava sıcaklıkları, iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının önümüzdeki 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.
Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.