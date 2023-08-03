Dünyadaki en yaşanabilir şehirler açıklandı! Listede İstanbul var mı? İlk sıradaki şehir dikkat çekti

Economist Intelligence Unit'in Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre, Avusturya’nın başkenti Viyana bu yıl yine ilk sırada yer alırken Suriye’nin başkenti Şam ise liste sonunda yer alıyor. Ne yazık ki en yaşanabilir şehirler arasından ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almıyor. Küresel Yaşanabilirlik Endeksi, kentlerdeki, istikrar, sağlık hizmetleri, kültür, çevre, eğitim ve altyapı ve eğlence kriterlerine bakılarak değerlendiriliyor.

DÜNYADAKİ EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLER

1- Viyana (Avusturya)

2- Kopenhag (Danimarka)

3- Melbourne (Avusturalya)

4- Sidney (Avusturalya)

5- Vancouver (Kanada)

6- Zürih (İsviçre)

7- Calgary (Kanada)

8- Cenevre (İsviçre)

9- Toronto (Kanada)

10 Osaka (Japonya).

Listenin ilk 10 sırasında bu sene Kanada’dan üç, Avustralya ve İsviçre’den iki kentin yer alması dikkat çekti.