En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtı

Dünya'da günlük en fazla ortalama kalori tüketimine sahip ülkeleri belli oldu. OurWorlInData sitesinde paylaşılan verilerde, 4012 kalori ile ilk sırada Bahreyn yer alırken onu 3868 kalori ile ABD takip etti. Türkiye ise 3712 günlük ortalama kalori tüketimiyle listenin 5. sırasında yer aldı. Listede yer alan 20 ülke sırasıyla şöyle;



• Bahreyn - 4,012.45 kcal

• ABD - 3,868.28 kcal

• İrlanda - 3,850.50 kcal

• Belçika - 3,824.21 kcal

• Türkiye - 3,762.08 kcal

• Avusturya - 3,738.94 kcal

• Almanya - 3,647.81 kcal

• İtalya - 3,620.56 kcal7

• Katar - 3,609.15 kcal

• Romanya - 3,599.76 kcal

• Fransa - 3,581.54 kcal

• İsrail - 3,570.94 kcal

• Kanada - 3,569.14 kcal

• Polonya - 3,538.61 kcal

• Cezayir - 3,519.05 kcal

• Lüksemburg - 3,497.30 kcal

• Portekiz - 3,489.28 kcal

• Norveç - 3,472.52 kcal

• Montenegro - 3,468.54 kcal

• Hollanda - 3,460.48 kcal