En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtı
Our World In Data isimli dünyadaki yaşam koşullarının nasıl değiştiğini gösteren şirket, dünyanın en fazla yemek yiyen ülkelerini açıkladı .Listede günlük kalori alımına göre 184 ülke sıralanırken, Türkiye'nin sırası şaşırttı. İşte en çok yemek yiyen ülkeler.
Dünya'da günlük en fazla ortalama kalori tüketimine sahip ülkeleri belli oldu. OurWorlInData sitesinde paylaşılan verilerde, 4012 kalori ile ilk sırada Bahreyn yer alırken onu 3868 kalori ile ABD takip etti. Türkiye ise 3712 günlük ortalama kalori tüketimiyle listenin 5. sırasında yer aldı. Listede yer alan 20 ülke sırasıyla şöyle;
• Bahreyn - 4,012.45 kcal
• ABD - 3,868.28 kcal
• İrlanda - 3,850.50 kcal
• Belçika - 3,824.21 kcal
• Türkiye - 3,762.08 kcal
• Avusturya - 3,738.94 kcal
• Almanya - 3,647.81 kcal
• İtalya - 3,620.56 kcal7
• Katar - 3,609.15 kcal
• Romanya - 3,599.76 kcal
• Fransa - 3,581.54 kcal
• İsrail - 3,570.94 kcal
• Kanada - 3,569.14 kcal
• Polonya - 3,538.61 kcal
• Cezayir - 3,519.05 kcal
• Lüksemburg - 3,497.30 kcal
• Portekiz - 3,489.28 kcal
• Norveç - 3,472.52 kcal
• Montenegro - 3,468.54 kcal
• Hollanda - 3,460.48 kcal