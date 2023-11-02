Endonezya'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ülkenin güney bölgelerindeki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

Endonezya'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Asya ülkelerinden Endonezya'da büyük bir deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'ndan depreme ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği ifade edildi. Depremin merkez üssünün Kupang kentinin 21 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 36 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.

Deprem bölgede paniğe yol açarken, birçok binada küçük çaplı hasara neden oldu. Depremin karada meydana gelmesinden dolayı tsunami riski olmadığı da belirtildi.

6,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# endonezya # deprem
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