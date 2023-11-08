Endonezya'da Peş Peşe İki Büyük Deprem

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında şiddetli depremler meydana geldi. Depremlere ilişkin açıklamayı ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) yaptı.

Açıklamada, Banda Denizi açıklarında 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem gerçekleştiği duyuruldu. Depremlerin merkez üssünün Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.