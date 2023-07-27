Erbil yakınlarında DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait askeri helikopter düştü! DEAŞ hücreleri uyandı mı?

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden bir helikopter Erbil yakınlarında düştü. Yaşanan olay sonrası hızlıca güvenlik ve soruşturma dosyaları açılırken helikopterin DEAŞ'a karşı koalisyon birliklerinin olduğu anlaşıldı.

BİRLEŞİK ORTAK GÖREV GÜCÜNDEN JET AÇIKLAMA

Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde rutin eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin öğle saatlerinde Erbil yakınlarında düştüğü aktarıldı.

Kazada can kaybı olmadığı ve sivil altyapıya zarar verilmediği ifade edildi.

Koalisyonun bölgenin ve sivil halkın güvenliğini sağlama konusunda Irak hükümeti ile çalıştığına işaret edilen açıklamada olaya ilişkin durum değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Yerel medyadaki haberlerde ise, askeri helikopterin Erbil'e yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Musul'un Gwer nahiyesinde teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.